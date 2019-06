UEFA Millətlər Liqasının ilk qalibi müəyyənləşib.



Metbuat.az xəbər verir ki, "dördlər finalı"nın həlledici matçında A divizionunun qrup qalibləri - Portuqaliya və Hollandiya milliləri qarşılaşıb.

Final matçı portuqaliyalıların minimal hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Bununla da Portuqaliya millisi Millətlər Liqasının ilk qalibi kimi tarixə düşüb.



