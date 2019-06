Milli.az bildirir ki, sərnişinlərdən biri metro işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş mikrofonu götürərək “Yaxşı Gədəbəy kartofu var” deyib. Sonradan isə metro əməkdaşları ona yaxınlaşaraq mikrofonu onun əlindən alıblar.

Görüntüləri təqdim edirik:



(day.az)

