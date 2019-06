BMqT Əmək miqrasiyası idarəçiliyinə və əməkçi miqrantların müdafiəsinə dair seminar keçirir

BMT-nin Miqrasiya Agentliyi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) Azərbaycandakı Nümayəndəliyi11-12 iyun 2019-cu il tarixlərində Hyatt Regency İclas və Konfrans Mərkəzinin Şuşa zalında Azərbaycan dövlət qurumlarının, özəl sektor nümayəndələrinin və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Əmək miqrasiyası idarəçiliyinə və əməkçi miqrantların müdafiəsinə dair iki günlük seminar keçirir. Seminarın keçirilməsində əsas məqsəd ən yaxşı təcrübələrin öyrənilməsi, mövzu üzrə fikir mübadiləsi və mövcud çətinlikləri müzakirə etməkdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıqda ABŞ Dövlət Departamentinin Narkotiklər və Hüquq Mühafizəyə dair Beynəlxalq Məsələlər üzrə Bürosu (INL) tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycanda potensialların artırılması və texniki dəstək vasitəsilə insan alverinə qarşı mübarizənin səmərəliliyi üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi – VI Faza” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihənin məqsədi Azərbaycan hökumətini insan alveri və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə dəstəkləmək və bu sahədə yerinə yetirilən milli səylərə töhfə verməkdən ibarətdir.

