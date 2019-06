Boşanacaqları iddia edilirdi Müğənnidən həyat yoldaşına sevgi dolu sözlər

Türkiyəli müğənni Sinan Akçıl və aktrisa Burcu Kıratlı 4 ay əvvəl Hollandiyanın paytaxtı Amsterdamda evlənmişdilər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, bir müddətdi cütlüyün boşanma qərarı aldığı iddia olunurdu.

Cütlük bu iddialara heç vaxt birbaşa cavab verməsə də, sosial mediada etdikləri paylaşımlar ilə iddiaları yalanlayırlar.

Boşanma xəbərləri çıxdıqdan sonra prezident Ərdoğanı ziyarət edən cütlük boşanma iddialarına son qoymuşdu. Ötən günlərdə də birlikdə tətil edən Burcu Kıratlı və Sinan Akçıl paylaşdıqları romantik görüntülər ilə izləyicilərdən çox sayda bəyənmə qazanmışdı.

İndi isə Sinan Akçıl həyat yoldaşı Burcu Kıratlı paylaşdığı fotoya yazdığı şərhlə gündəmə gəlib. Müğənni hovuz başında çəkilmiş fotoya “Hovuz problemi dedikləri budur. Sənin gözəlliyindən hovuz belə görünmür” sözlərini yazıb.

