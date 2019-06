İyunun 2-də Xırdalanda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri yayılıb.

Sosial şəbəkədə paylaşılan görüntülərdə Masazır dairəsi deyilən ərazidə “Mercedes” markalı avtomobilin yol kənarında dayanmış şəxsi vurduğu, daha sonra isə işıq dirəyinə çırpıldığı əks olunub.

Zərbənin təsirindən həmin şəxs bir neçə metr kənara düşüb.

Hadisə nəticəsində yol kənarında dilənçiliklə məşğul olduğu deyilən şəxs ağır xəsarət alıb. (oxu.az)

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

