"Atam məndən imtina etdi" – Xaql artisti Nurəddin Mehdixanlı - VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Boş anlar" verilişinin növbəti qonağı xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti çətin keçən tələbəlik illərindən danışıb:



"Tələbəlik illəri mənə çox şey öyrətdi. Atam mənim hüquqçu, mən isə hərbiçi olmaq istəyirdim. Sonradan gəldim İncəsənət Universitetinə. Atam məndən imtina etdi. Dedi ki, nə qədər ki, orada oxuyursan mənim oğlum deyilsən. Kifayət qədər imkanlı ailə idik, amma mənə kömək etmədilər. Mən də tələbə vaxtı gündüzlər oxuyuub, gecələr işləyirdim. Dəniz Vağzalına gedib günə 10-15 manata müxtəlif işlər görürdüm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.