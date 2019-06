"Qonaq çağırır paketdə nəsə qoyur" – Ağadadaşdan xanım müğənniyə jest - VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Söhbət var" verilişinin növbəti buraxılışında qonaq əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva olub.

Metbuat.az bildirir ki, o, xalq artisti Ağadadaş Ağayevlə bağlı maraqlı açıqlamalar edib:





"Maşınım yoxdur. Qazandığım pulları özümə, uşaqlarıma xərcləyirəm. Övladlarıma təhsil vermişəm. Bir müğənnini geyindirməyə bilirsiniz nə qədər pul laızmdır? Hər şeyi öz zəhətimlə eləmişəm. Mənə dayaq olan dostlarım Günel Ələkbərova, Ağadadaş Ağayev və başqa xanım rəfiqələrimdir. Ağadadaş müəllim bizi adi qonaqlığa çağıranda bir də görürsən paketdə nəsə qoydu. Mən bunu dana bilmərəm".

