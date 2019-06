Nazirdən neftin qiyməti ilə bağlı ŞOK PROQNOZ

Rusiya Baş nazirinin köməkçisi və Maliyyə naziri Antonv neftin qiyməti barədə diqqətçəkən proqnoz verib.

Metbuat.az-ın İnterfaks agentliyinə istinadən məlumatına görə, o bildirib ki, OPEK ölkələri ilə quruma daxil olmayan dövlətlər arasında neftin hasilatının azaldılmasına dair saziş uzadılmasa, 1 barel qara qızılın qiyməti 30 dollara enəcək.

Nazirin sözlərinə görə, hələlik ölkələr arasında danışıqlar nəticə verməyib. Rusiyanın Enerji naziri Aleksandr Novak da sazişin uzadılmayacağı təqdirdə neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşəcəyini ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

