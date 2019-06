14 yaşlı qıza açıq-saçıq görüntülər göndərdi - Ardınca isə... / FOTO

Türkiyənin Kocaeli vilayətində həvəskar idman klubunun prezidenti Adnan Zorer 14 yaşlı qıza sosial media vasitəsiylə açıq-saçıq görüntülər göndərib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə o yeniyetməyə dostluq təklifi göndərib. Qız dostluq təklifini qəbul edəndən sonra , Zorer ona açıq-saçıq görüntülər göndərib.

Yeniyetmənin ailəsi telefonu yoxlayarkən həmin görüntülərlə üzləşib. Ailə üzvləri məsələ barədə polisə məlumat verib. Araşdırmalardan sonra klub prezidentinin günahı sübuta yetirilib və o həbs edilib.

Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.