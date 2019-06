"Macarıstanla oyunu artıq unutmuşuq" - Maksim Medvedev

"Macarıstanla oyunu artıq unutmuşuq. Səhvlərimizi analiz etmişik. Slovakiyanın gücü bəllidir. Buna baxmayaraq, ən yaxşı oyunlarımızdan birini keçirmək istəyirik. İnanırıq ki, sabah uğurlu nəticə əldə edəcəyik".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri millimizin hazırkı kapitanı Maksim Medvedev Avro-2020-nin seçmə mərhələsində Slovakiya ilə ev oyunu öncəsi deyib.

"Qarabağ"ın üzvü azarkeşlərdən dəstək istəyib: "Azarkeşlər həmişə gəlib bizi dəstəkləyirlər. Nəticə yaxşı olmayanda narazı qalırlar. Millinin uduzmasına səbəb tapmaq istəyirlər. Onların fitə basmaq və ya istefaya səsləməklə bağlı fikirləri futbolçulara təsir etməz. Çünki bunun oyunçulara aidiyyəti yoxdur. Ən azı bunun olmasını istəməzdim".

M.Medvedev indiyə qədər legioner həyatı yaşamamasına da aydınlıq gətirib: "Karyerama peşəkar səviyyədə 16 yaşda başlamışam. Bu isə yüksək liqa üçün böyük şansdır. Rasim Kara o vaxt şans verdi və bundan istifadə etdim. Sonradan başa düşdüm ki, "Qarabağ"dan niyə getməliyəm? Çünki burda əsas heyət üzvü idim və ildən-ilə "artırırdım". İndi gənclər yığmamız Lixtenşteynə uduzduğu üçün tənqid olunur. Fikir verin, onlar klublarında əsas heyətə düşə bilmirlər. Lixtenşteyn oyunçuları ildə 40-50 oyun keçirirlər. Bizim gənclər isə oyun praktikasından əziyyət çəkirlər".

Qeyd edək ki, Azərbaycan - Slovakiya matçı sabah saat 20:00-da "Bakcell Arena"da başlayacaq.

