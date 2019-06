İsmayıllıda yarım tona yaxın çətənə kolları aşkar edilib.

Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, İsmayıllı RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Qalıncaq kəndi ərazisində yabanı halda bitmiş, çəkisi 532 kiloqram olan 1520 ədəd çətənə kolu aşkar edilərək məhv edilib.

