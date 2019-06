Ermənistanda iki həftə əvvəl yaradılmış müxalif “Adekvad” partiyasının rəhbəri Artur Danielyan saxlanılıb.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, A.Danielyan baş nazir Nikol Paşinyanın ünvanına səsləndirdiyi təhdidlərlə əlaqədar polisə gətirilib.

Hadisə ilə bağlı polis orqanları hər hansı bir açıqlama verməyib.

A.Danielyan partiyanın yaradılmasını mayın 27-də elan etmişdi. O, ölkədəki siyasi rejimin hadisələrə adekvat reaksiya vermək bacarığını itirdiyini bildirib.

