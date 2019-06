"Real" növbəti transferin bir addımlığında

Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam futbolçusu Ferland Mendinin "Real"a keçməyə yaxın olduğunu təsdiqləyib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-lərə istinadən yaydığı xəbərə görə, o, "Lion"un müdafiəçisinin Madrid təmsilçisinə keçmək üzrə olduğunu bildirib: "Mendi iki il əvvəl ikinci liqada oynayırdı. İndi isə "Real"a transfer olunmağın bir addımlığındadır".

Qeyd edək ki, hazırda millinin düşərgəsində olan Mendinin Avro-2020-nin seçmə mərhələsində Andorra matçdan sonra İspaniya klubu ilə müqavilə imzalayacağı gözlənilir.

