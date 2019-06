Manhettendə helikopter binanın damına çırpılıb.

Metbuat.az-ın "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, helikopter dama çırpıldıqdan sonra alışıb, pilot hadisə yerində həlak olub.

İnsident baş verən binada olan insanlar dərhal təxliyə edilib. Hadisə yerinə cəlb edilən yanğınsöndürənlər yanğını söndürüb.

Helikoperin qəzaya uğramasının səbəbi açıqlanmır.

