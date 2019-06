17 yaşlı Laila Bakıda gecə klubunda döyülüb xəstəxanalıq oldu

Paytaxtın Nəsimi rayonunda döyülmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə "BOSS" gecə klubunda qeydə alınıb.



Amerika vətəndaşı, 2002-ci il təvəllüdlü Vitalıyevna Laila İfrahim qızı Bülbül prospektində yerləşən gecə klubunda əylənib.



O, klubun digər müştərisi ilə mübahisə edib. Nəticədə isə döyülərək ağır xəsarət alıb. L.Vitalıyevna özəl xəstəxanaların birinə yerləşdirilib.



Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 22-ci Polis Bölməsinin əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.