İsrailin Baş naziri Benjamin Netanyahu bildirib ki, İsrailin və bütün dünyanın təhlükəsizliyini riskə atacaq İranın nüvə silahı istehsalına qətiyyən icazə verməyəcəklər.

Metbuat.az bildirir ki, İranın Xarici İşlər Naziri Cəvad Zərifin "Netanyahu İranı məhv etməklə təhdid edir" açıqlamasına cavab verən Netanyahu deyib:

"Gün aşırı İsraili yox etməklə təhdid edən Tehrandır. İran atom bombası əldə etməyə hər zaman olduğundan daha yaxındır."

