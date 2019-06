"Real"ın baş məşqçisi Zinəddin Zidan iki seçim önündə qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransalı çalışdırıcı hücumdakı boşluğu Eden Hazardla doldursa da, yarım müdafiəyə bir tutarlı futbolçu axtarışındadır. Həmən mövqeyə "Totenhem"li Eriksen və ya "Mançestr Yunayted"li Pol Poqbanı düşünən Zinəddin seçim qarşıısnda qalıb. Belə ki, klub prezidenti Peres tərəfindən transferə 100 milyon funt ayrıldığını düşünsək çalışdırıcı bu iki futbolçudan birini seçməli olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.