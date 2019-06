Keçmiş Hərbi Komissar, Milli Məclisin deputatı Əliağa Hüseynova ağır itki üz verib.

Metbuat.az bildirir ki, yaxınlarının verdiyi məlumata görə, millət vəkilinin qardaşı oğlu olan Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Səbail rayon idarəsinin sabiq rəisi Namiq Hüseynov dünyasını dəyişib (qaynarinfo.az).

Allah rəhmət eləsin!



