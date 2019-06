Cənubi Kipr may ayından etibarən Kipr adasından 36-50 dəniz mili məsafədə "Fatih" qazma gəmisində işləyənlər və Türkiyə ilə ortaq olan şirkətlərin səlahiyyətli şəxsləri haqqında həbs qərarı çıxarıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən bildirir ki, Kipr rəhbərliyi bu qərarı onlara aid iqtisadi zonada qanunsuz qazma işləri aparılması əsası ilə verib.

Qeyd edək ki, gəmidə 25 nəfərlik heyətin olduğu bildirilir. Bunlardan 2 nəfəri amerikan, biri xorvatdır.

