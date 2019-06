Bakıda avtomobil magistral yolda belə “uçdu” - VİDEO

Bakıda baş vermiş dəhşətli qəza təhlükəsiz şəhər kameralarına düşüb.

Metbuat.az bildirir ki, yüksək sürətlə hərəkət edən avtomobil qəfildən idarəetməni itirərək yolun sağındakı arakəsməyə dəyir. Ardınca sola istiqamətlənən maşın orta arakəşmənin üstündən keçərək əks yola düşür və çevrilir.



Təbii ki, yüksək sürət qəzanın əsas səbəbidir. Sürücülər birdəfəlik anlamalıdır ki, avtomobil şüurlu varlıq deyil. Dəmir istənilən an nasaz ola bilər və nəticədə həyatınızı, doğmalarınızı itirə bilərsiniz. (avtosfer.az).



Videonu təqdim edirik:

