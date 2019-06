Kim Çen Inın sevgilisinin FOTOLARI ÜZƏ ÇIXDI

2013-cü ildə Kim Çen İn tərəfindən 11 nəfərlə birlikdə edam edilən keçmiş sevgilisi Hyonq-Sonq Volun fotoları yayılıb.





Metbuat.az xəbər verir ki, koreyalı pop ulduzu Hyonq-Sonq fabrik fəhlələri üçün yazdığı “Excellent Horse-Like Lady” mahnısı ilə populyarlaşıb.

Onun Kim Çen Inın sevgilisi olduğu və 2013-cü ildə edam edildiyi iddia edilirdi.



İddiaya görə, Kim Çen Inlə cinsi əlaqədə olanda baş verən prosesi gizli kamera ilə lentə aldığı üçün müğənni bu işdə ona kömək edən 11 nəfərlə birlikdə edam edilmişdi.



Müğənninin ötən həftə Şimali Koreyada keçirilən gimnastika oyunlarının açılış tədbirində Kim Çen Inla yan-yana çəkilən fotolarını İngiltərənin “Sunday Times” qəzeti yayımlayıb. (baku.ws)/



