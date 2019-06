ARB TV - nin "Öz evimizdir" proqramının budəfəki qonağı müğənni Aynur Dadaşova olub.



Metbuat.az məlumat verir ki, müğənni ailəsindən və yoldaşıyla arasında olan inciklikdən danışıb:





"Hər şeydən vacib övladlarımdır. Həyat yoldaşımla boşanmamışam. Açıq danışmağı xoşlayıram. İnciklik var amma ayrılmamışıq. Aramızda küsülülük var. Ayrılsam etiraf edərəm. Ürəyimi yalan, aldatmaq qırır. Bacardığım qədər yalan danışmamağa üstünlük verirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.