Maliyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Namiq Süleymanov 65 yaşının tamam olması ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.

Metbuat.az "Report”a istinadən xəbər verir ki, onun yerinə hələlik təyinat olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.