Bakının məşhur kloununun evini əlindən alıblar - "Bizə dedilər ki, evdən çıxmalısız"

Bakının məşhur klounu, "Aquşa" ləqəbi ilə tanınan Ağa Piriyev saytımıza müraciət edərək bildirib ki, o dələduzluqla qarşı-qarşıya qalıb, evi əlindən alınıb.

Metbuat.az saytı xəbər verir ki, Ağa Piriyev 2016-cı ildə Yeni Günəşlidə "Badü-Kubə" MTK tərəfindən inşa edilmiş 13 mərtəbəli binada mənzil alıb. Mənzil ona "AR&KO" MMC tərəfindən satılıb:

"Bunun üçün mən şirkətin rəhbəri Asif Əsədullazadəyə 55 min manat ödəsəmdə, mənə 45 min manatlıq qəbz verilib. Bir müddət sonra məlum oldu ki, Asif Əsədullazadə fırıldaqçılıq edərək ona aid olmayan mənzili mənə satıbmış. Mənzil Seyidov Mirasim adlı şəxsə aid olub, həmin şəxs məni məhkəməyə verərək evdən çıxmağımı tələb etdi. "AR&KO" MMC-nin rəhbərləri Asif Əsədullazadə və Rəhilə Əsədullazadə mənə qarşı açıq-aşkar saxtakarlıq edərək 55 min manatımı ələ keçiriblər. Əlavə olaraq həmin mənzilin təmirinə 26 min manat xərcləmişəm".

Qeyd edək ki, zərərçəkən həmçinin bildirib ki,məsələ ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərə məktub ünvanlasa da, hələki bir cavab ala bilməyib.

