DƏHŞƏT! Təhlükəsizlik kameralarında qəribə bir varlıq göründü - VİDEO

Bir qadının təhlükəsizlik kameralarında görülən qəribə varlıq sosial mediada böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Vivian Gomez adlı amerikalı qadın avtomobil yolunu izləyən təhlükəsizlik kameralarında çox qəribə varlığın olduğunu görüb.

Qadın bu görüntüləri də sosial media hesabında paylaşıb. Bəziləri bu varlığı “Harry Potter” filmlərindəki Elf Dobbyə bənzədib.

Bəzilər isə bunu sadəcə bir zarafat olaraq qəbul edib.

