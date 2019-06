Evin açarlarını unutdu, pəncərədən girmək istəyərkən öldü - Dəhşətli hadisə

Türkiyənin Samsun şəhərində faciəvi hadisə baş verib. Evin açarlarını götürməyi unudan gənc qız 4-cü mərtəbədəki evlərinə pəncərədən girməyə çalışarkən havalandırma boşluğuna düşərək ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İrdem Karlı adlı qız bazardan evə gələrkən açarları götürmədiyini xatırlayıb. 4 mərtəbəli binanın damına çıxan qız tutduğu kabelin qırılması nəticəsində boşluğa düşüb və yerindəcə keçinib.

Evə gələn yaxınları qızın evdə olmadığından narahat olaraq polisə zəng vurublar.

Qeyd edək ki, 21 yaşlı gənc qız yeni məzun olmuş və yaxın günlərdə ixtisas təcrübəsini tamamlayıbmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.