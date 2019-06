Ramil Usubovdan - TƏYİNAT

Daxili İşlər Nazirliyində növbəti kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Ramil Usubovun imzaladığı əmrə görə, polis polkovniki Elfan Əliyev DİN-in Maliyyə-plan İdarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat alıb.

O, bundan əvvəl idarədə şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ramil Usubovun əmrinə əsasən, DİN-in Maliyyə-plan İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Səxavəddin Abdullayev təqaüdə göndərilib və onun yerinə polis polkovnik-leytenantı Ramil Baloğlanov təyinat alıb.

