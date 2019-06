Dünən Türkiyənin Ankara şəhərində yağan leysan və dolu yağışları ilə bağlı görüntülər ortaya çıxıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki,Bezirhane məhəlləsində hökm sürən dolu yağışı həyata mənfi təsir edib. Qoz böyüklüyündəki dolu dənələri əkin ərazilərinə zərər verib.

Bundan başqa heyvanlara da zərər verən dolu yağışı quşların qanadlarının qırılmasına səbəb olub.

