Mirasını xidmətçisinə buraxan atanı qızı məhkəməyə verdi - Qəribə olay

Türkiyənin ən böyük yataq istehsalı firmalarından birinin sahibkarlarından olan, keçirdiyi xəstəlik səbəbi ilə iflic olan Sinan Güləç ilə qızı Nur Güləç arasında mülk anlaşmazlığı yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, firmadakı hissələrinin satışından əldə edilən 22 milyon lirənin 11 milyonunu qızıyla ortaq olaraq bölünməsini istəyən Sinan Güləçi qızı mirasını xidmətçisinə buraxması əsası ilə məkməyə verib. Nur Güləç açıqlamasında bildirib:

"Atam sağlam deyil. Doğru düşünə bilmir. Yoxsa belə edər mi? Xərçəngdən müalicə alıram. Gündəliş yaşayış üçün pul istədiyim də belə atam qəbul etmir".

Qeyd edək ki, Sinan Güləç 2011-ci ildə keçirdiyi beyin qanamasından sonra yatağa bağlı olaraq həyata davam edir.

