Rusiyadan S-400 açıqlaması - "İyul ayı ərzində..."

Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov S-400 hava müdafiə sistemlərinə dair önəmli açıqlamalar edib.

Metbuat.az beynəlxalq xəbər agentliyi "Reuters"-ə istinadən bildirir ki, S-400 sistemlərinin Türkiyəyə təslimatı iyul ayı ərzində planlaşdırıldığı şəkildə həyata keçiriləcək.

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xarici siyasət köməkçisi Yuri Uşakov deyib ki, Rusiya S-400 roket sistemlərini iyulda təslim edəcək. Gün içərisində açıqlama verən Rusiya Xarici İşlər Naziri köməkçisi Sergey Ryabkov Türkiyəyə göndəriləcək S-400 sistemlərində hər hansı bir problem yoxdur. O, ABŞ-ın həyata keçirdiyi həmlələrə qarşı Ankara və Moskva arasıında bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq bütün məsuliyyətlərini vaxtında yerinə yetirəcəklərini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.