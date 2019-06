Londonlu futbolçu addım-addım İstanbula

Yay transfer dönəmində hücumu gücləndirməyə çalışan "Fənərbaxça" -nın "Aston Villa" forması geyən Tammy Abraham ilə danışıqlar apardığı bilgisin yayılıb.

Metbuat.az məlumat verir ki, müqavilə ilə "Çelsi"yə məxsus hücumçunun "sarı kanaryalara" qoşulma ehtimalı böyükdür. Viktor Mozesin istanbullulara məhz "zadəgan"-lardan gəlişi bunu söyləməyə əsas verir.

Qeyd edək ki, "Aston Villa"-nın bu mövsüm yenidən premyer liqaya yüksəlməyində böyük rol oynayan Abraham meydana çıxdığı 37 oyunda 25 qola müəlliflik edib.

