Uşağın boğazından çıxan həkimləri təəccübləndirdi - FOTO

Türkiyənin Balıkesir bölgəsində 1həftədir udqunmaqda və yemək yeməkdə çətinlik çəkən 1 yaşlı körpə ailəsi tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, körpəni müayinə edən həkim onun yad cisim udduğundan şübhələnərək rentgen görüntüsü çəkib. Rentgen görüntülərində körpənin çəngəlli iynə udduğu müəyyən olunub.

Yeməkborusunda qalan iynə endoskopik üsul ilə çıxarılıb və körpə sağlamlığına qovuşub.

Həkim bir həftədir körpənin yemək borusunda olan iynənin paslanmağa başladığını və ciddi problemlərə səbəb ola biləcəyini bildirib.

Bundan başqa o, valideynləri uşaqların yad cisim udma təhlükəsinə qarşı xəbərdarlıq edib.

https://metbuat.az/news/1205739/dolu-yagisi-quslarin-qanadini-qirdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.