Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahı Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il 11 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilib.



Həmin ölkələrin və ərazilərin siyahısını təqdim edirik:



1. Andorra



2. Anqila



3. Antiqua və Barbuda



4. Aruba



5. Baham adaları



6. Barbados



7. Beliz



8. Bermud



9. Britaniya Vircin adaları



10. Cersi



11. Cəbəlüttariq



12. Dominika



13. Fici



14. Honq-Konq (ÇXR)



15. Kabo Verde



16. Kayman adaları



17. Kuk adaları



18. Qrenada



19. Liberiya



20. Lixtenşteyn



21. Maldiv adaları



22. Marşal adaları



23. Monako



24. Montserrat



25. Niue



26. Palau



27. Panama



28. Samoa



29. Sent Lusiya



30. Sent Vinsent və Qrenadin



31. Sent-Kits və Nevis



32. Tailand



33. Tayvan (ÇXR)



34. Törks və Kaykos adaları



35. Trinidad və Tobaqo



36. Vanuatu



37. Vircin adaları (ABŞ)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.