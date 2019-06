Bəzi çiçəklərə qarşı allergiyası olan şəxslərə eyvanlarda paltar qurutmamaq məsləhət görülüb.

Metbuat.az Sputnik Azərbaycan-a istinadən bildirir ki, həkimlər may-iyun aylarında bir sıra çiçəklərin tozlarının allergiyaya səbəb olduğunu bildirir.

Qeyd olunur ki, bu müddət ərzində şəhər kənarına çıxmaq, ot biçmək, səhər erkən saatlarda və günün quru vaxtlarında küçədə çox olmaq məsləhət görülmür.

Allergiyadan qurtulmaq üçün evə gəldikdən sonra duş qəbul etmək tövsiyə edilib.

