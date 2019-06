Yəmənin Şabva vilayətindəki neft borusunda silahlılar tərəfindən partlayış törədilib.

Metbuat.az trend-ə istinadənxəbər verir ki, silahlılar Şabva vilayətinin cənub-şərqində yerləşən Radum şəhərinin yaxınlığında neft nəqli boru kəmərini partladıblar.

Qeyd edilir ki, yerli təhlükəsizlik qüvvələri boru kəmərinin partlayışını törədən silahlıları təqib etmək üçün tədbirlər görür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.