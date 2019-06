Metbuat.az bildirir ki, iyunun 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva əsaslı şəkildə təmir və bərpa olunan “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun açılışında iştirak ediblər. (Azertac)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.