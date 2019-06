Qadınlar niyə xəyanət edir? "Kişi öz həyat yoldaşına bunları deyəndə..." - Psixoloq rəyi

Qadınlar niyə xəyanət edir? Son illərdə qadın xəyanətlərinin artmasını sosial şəbəkələrdə lüks həyatın təbliği ilə əlaqələndirmək olar mı?

Metbuat.az bu məsələ ilə bağlı psixoloqların fikirlərini öyrənib.

Psixoloq Gülnar Orucova düşünür ki, qadınlar həyat yoldaşlarından istədikləri qayğını və sevgini görmədikdə xəyanəti seçirlər:

"Qadın xəyanəti deyəndə ki, xəyanəti qadına, kişiyə, bölgəyə, şəhərə görə ayırmaq olmaz. Çünki cəmiyyətdə hər zaman xəyanət olub, istər rayonlarda, istər şəhərdə. Ancaq xəyanətin səbəbləri müxtəlif olur. Kimi sırf sevgisizlik yaşadığı üçün xəyanət edir ki, o sevgini yaşasın, kimi pula, var-dövlətə görə xəyanət edir, kimi də qisas almaq üçün edir. Xəyanəti yaradan müxətlif səbəblər olur və bu səbəblər sırf ailənin özündən yaranır.Uzun illər bir yerdə yaşadıqdan sonra ər-arvad arasındakı hisslər sanki adiləşir. Kişi öz xanımına həyat yoldaşı kimi yanaşmır. Qadınlar qulağı ilə sevir, ona görədə qadın o xoş sözlərə həsrət qalanda həyatında boşluq yaranır. Nəticədə qadın xəyanət edir. Birdə, qadın həmişə özünə arxa dayaq axtarır. Qadın ərini özünə dayaq kimi hiss etməyəndə hökmən başqa bir insanı axtarır. Statistikaya nəzər salsaq görərik, bir kişi evləndikdən 3 gün sonra, bir qadın evləndikdən 7-9 il sonra xəyanət edə bilər. Yəni 7-9 ildən sonra qadın özgüvən qazanır, ərinin etibarını qazanır və xəyanət edir."

Psixoloq sosial şəbəkələrin geniş yayılmasının xəyanətlərə təsiri ilə bağlı isə bunları bildirib:

"Bunda sosial şəbəkələrin də rolu var. Bugün sosial şəbəkələrdə xəyanətləri göstərərək, təbliğ edərək insanların gözündə adiləşdirirlər və nəticədə insanlar xəyanətə daha çox meyilli olur. Bugün dəbdəbəli həyatı ehtiva edən seriallar çıxıb. Qadınlar da baxırlar ki, bu cür həyat var, bu cür geyimlər, zinət əşyaları da var. Bu şeylərə aldanaraq qadınlar sədaqətsizlik edirlər. Yaxud da belə deyərdim, bugün xanımlar öz ayaqları üzərində dayana bilmirlər, iş tapa bilmirlər və yaxur işləmək istəmirlər və nəticədə özlərini təmin edəcək insan axtarırlar".

Psixoloq İlahə Dəmirbəy isə vurğulayıb ki, sosial şəbəkələrin bu məsələdə rolu olsa da, əsas səbəb kimi bunu görməyimiz doğru olmaz:

"Xəyanət deyəndə insan həmişə buna şok xəbər kimi baxır, bu mövzu insanlarda maraq yaradır. Xəyanətin cinsi yoxdur, ümumiyyətlə fərdlərdən biri xəyanət edirsə deməli ailədə sarsılmalar var. Bir söz var deyir, günah həmişə öldürəndə yox, öləndə olur. Türk və müsəlman ölkələrində kişilərin xəyanəti elədə pis qarşılanmır, hətta bununla fəxr edirlər. Bununla sanki "biz kişiyik, edə bilərik" deyə düşünürlər, halbuki xəyanətin cinsi yoxdur. Hər halda qadın xəyanətlərindən danışsaq, araşdırmalara baxarsaq, qadınların xəyanət səbəbi çox az hallarda cinsi təlabat olur. Əsasən səbəblər sevgi və qayğı, ünsiyyət əskikliyidir. Kişi əgər mənəvi olaraq onunla maraqlanmırsa, ona dayaq olmursa bu qadına sarsıntı verir. Kişilərin qadına "sən artıq kökəlmisən, əvvəlki kimi gözəl deyilsən" deyirlər, kişi qadına bunu deyəndə qadın özünə daha çox dəyər verən birini axtarmağa başlayır. Nəticədə qarşısına ona daha çox dəyər verən biri çıxanda sanki axtardığı “sevgisini” onda tapır".

Psixoloq həmçinin bildirib:

"Bugün biz sosial şəbəkələri günahlandırırıq. Lakin sosial şəbəkələr olmamışdan öncə də var idi xəyanətlər. Sadəcə insanlar bundan xəbərdar deyildilər. Sosial şəbəkələrin mənfi cəhəti odur ki, xəyanət edən qadınların videoları yayılır, fotolar yayılır, digər qadınların da şüuraltında fikir yaranır ki, “mən də xəyanət edə bilərəm”. Amma demək olmaz ki, sırf sosial şəbəkə var deyə xəyanətlər artır. Qadınların xəyanət səbəbi həyat yoldaşından ala bilmədiyi sevgi, qayğı və ünsiyyət boşluğudur".

