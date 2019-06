“Whatsapp”dakı bu xətanı görən 22 yaşlı gənc 5000 dollar mükafat qazandı

Hindistanın Manipur şəhərində yaşayan 22 yaşlı Zonel Sougaijam “Whatsapp”da kritik bir xətayı müəyyən etməsi ilə 5000 dollar mükafat qazanıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Sougaijam xətanı gördükdən sonra açıqlama edərək “Whatsappdakı bir axtarış zamanı xəta səbəbilə zəng edən şəxs qarşıdakının icazəsi olmadan zəngi görüntülü danışığa çevirə bilir. Zəng edən şəxs bu sayədə digər şəxsin nə etdiyini görə bilir və bu da zəng edilən şəxsin gizliliyini pozur” sözlərini yazıb.

Daha sonra gənc adam “Facebook” təhlükəsizlik işçilərinin bu xətanı qəbul etdiklərini və 15-20 gün içində problemi aradan qaldırdığını bildirib.

Ona göndərilən elektron məktubda “Facebook”un ona 5000 dollarlıq bir mükafat vermək və adını “Facebook Hall of Fame” siyahısına əlavə etmək istədiyini bildirən Sougaijam bu aykı siyahıda onun adının olduğunu da deyib.

