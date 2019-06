Qadın lüt şəklini sevgilisi əvəzinə, yanlışlıqla şirkətə göndərdi - FOTO

Sevgilisinə çılpaq şəkil göndərmək istəyən qadın yanlışlıqla fotonu xalça şirkətinə göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin Mançester şəhərində yaşayan 31 yaşlı Danie Cain xalça şirkətlərindən birinə sosial şəbəkədə mesaj yazıb, fotolar göndərərkən şəkillər arasında onun çılpaq şəkli də gedib.

"Carpets At Home" adlı şirkətə çılpaq şəklini göndərən qadın vəziyyəti başa düşəndə hər şey üçün gec olub. Onun mesajı skrin edilərək sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, Danienin 2 övladı var. (milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.