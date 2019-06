Gənc fenomen etdiyi paylaşımla 5 dəqiqədə dünyanı ayağa qaldırdı

24 yaşlı indoneziyalı “İnstagram” modeli Angela Panari ötən günlərdə sosial mediada etdiyi bir paylaşımla bütün dünyanın diqqətini öz üzərinə çəkib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, “İnstagram”da 2 milyona yaxın izləyicisi olan model ötən gün təyyarə səyahətindən sonra “Twitter”də etdiyi paylaşımla tənqidlərə məruz qalıb.

Paylaşımda təyyarədəki bir körpənin ağlamasından narazı olduğunu bildirən model bu vəziyyətdə bir heyvanla yaşamağı daha üstün tutduğunu yazıb.

İndoneziyalı qadının bu mesajı izləyicilərinin etirazına səbəb olub.

Tənqidlərdən sonra model mesajı silsə də, mesaj sosial mediada sürətlə yayılıb.

Daha sonra gənc model açıqlama verməyə məcbur qalaraq İndoneziyada bir qəzetə etdiyi bu səhvə görə üzr istədiyini, bir də belə davranmayacağını deyib.

https://metbuat.az/news/1205781/usagin-bogazindan-cixan-hekimleri-teeccublendirdi.html



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.