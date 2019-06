Yəməndən Səudiyyə Ərəbistanındakı Abha beynəlxalq hava limanı atəşə tutulub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, hücumun Husi üsyançıları tərəfindən edildiyi bildirilir. Üsyançıların hücum zamanı roketlərdən istifadə etdiyi vurğulanıb. Bölgədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.

Hadisə nəticəsində təxminən 26 nəfərin xəsarət aldığı, bir neçə nəfərin öldüyü bildirilsə də, dəqiq məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.