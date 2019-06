ARB TV-nin "Səhər -səhər" verilişinin növbəti qonağı müğənni Nadir Qafarzadə olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı maraqlı açıqlamalar edib:



"İndiki zamanda nümunəvi olmaq dəbdə deyil. Həyat o qədər tərsinə dönüb ki, pisin, əxlaqsızın hörməti var. İnsanlar normal qadın, kişi görəndə fikirləşirlər ki, yəqin bunun nəsə defekti var".

