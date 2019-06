Dünyanın ən çox qazanan idmançıları - SİYAHI

“Forbes” jurnalı 2018-ci ilin iyun ayı ilə 2019-cu ilin iyun ayı arasında maaş, turnir və sponsor gəlirləri ilə bonusları toplayaraq ən çox qazanan futbolçuların siyahısını dərc edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Barselona”nın argentinalı ulduzu Lionel Messi siyahıya liderlik edir. O, 127 milyon dollarlıq gəliri ilə son bir ildə ən çox qazanan idmançı olub.

Siyanını oxucularımıza təqdim edirik:

1.Lionel Messi-127 milyon dollar

2.Kriştianu Ronaldu-109 milyon dollar

3.Neymar-105 milyon dollar

4.Kanelo Alvarez-94 milyon dollar

5.Rocer Federer-93.4 milyon dollar

6.Rassell Uillson-89.5 milyon dollar

7.Aaron Rocers-89.3 milyon dollar

8.LeBron Ceyms-89 milyon dollar

9.Stiven Karri-79.8 milyon dollar

10.Kevin Durant-65.4 milyon dollar. (ölkə.az)



