Çimnaz: "Hamınıza həzz dolu gecə arzulayıram"

Aktrisa Çimnaz Sultanovanın dekolteli libası sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid atəşinə tutulub.

Metbuat.az bildirir ki, o, tənqidlərə əhəmiyyət vermədiyini bildirib:

"Ətrafda nə qədər çirkab, dedi-qodu, intriqa, paxıllıq və qəddarlıq var. Amma bütün bunlar məni, sadəcə, əyləndirir. Yaxşı insan olmağa, özünüzü sevməyə, həyatdan zövq almağa çalışın. Həyatın hər dəqiqəsindən zövq almağa çalışın. Özünüzü sevin və onunla məşğul olun. Onda həyat sizə də gözəl olacaq. Hamıya sevgi ilə dolu, isti və həzz alacağı gecə arzulayıram". (milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.