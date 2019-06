Türkiyəli müğənni Ebru Polat qonaq olduğu yerli televiziya proqramında diqqətçəkən açıqlama edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o şəxsi həyatından danışın. Müğənni bildirib ki, evlilik planları qurduğu sevgilisinin ailəli olduğunu öyrənib.

“6-7 ay əvvəl çox ciddi münasibətdə olduğum biri var idi. Evlənəcəyimizi və mükəmməl bir insan olduğunu düşünmüşdüm. 32 yaşı var. Çox alicənab biri idi.Subay olduğunu düşünmüşdüm. Amma evli olduğunu öyrəndim”.

Ebru Polat digər məsələlərə də toxunub.

Metbuat.az

