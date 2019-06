Böyük Britaniyanın Avropa Birliyindən tək tərəfli şəkildə çıxması Londona 40 milyard funt sterlinqə başa gələcək.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyi Komissiyasının “Brexit” barədə hazırladığı sənəddə qeyd edilib. Bildirilib ki, Londonun üzərinə götürdüyü öhdəliklər var.

Krallıq bu öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

