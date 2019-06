"Mançester Siti"nin baş məşqçisi Pep Qvardiola "Yuventus"un təklifini rədd edib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, 48 yaşlı mütəxəssis Turin təmsilçisinin ilinə 20 milyon avro qazanacağı təklifini müsbət cavablandırmayıb. O, Mançester klubunda işini davam etdirməyi daha üstün tutub.

Qeyd edək ki, Qvardiola ötən mövsüm "Mançester Siti" ilə ölkə çempionu olub, İngiltərə liqa kuboku və İngiltərə superkubokunu qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.