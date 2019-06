ABŞ İranla bağlı sanksiyalar siyahısını genişləndirib.

Metbuat.az-ın Trendə istinadən məlumatına görə, ABŞ Maliyyə Nazirliyi iki İraq vətəndaşını, eləcə də İraqın “South Wealth Resourses Company” şirkətini “qara siyahı”ya salıb.

Onlar İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu ilə əlaqələrinə görə sanksiya siyahısına salınıb.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl ABŞ İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu terror təşkilatları siyahısına daxil etmişdi.

