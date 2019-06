"Nömrə 1 DJ mənəm" – DJ Roşka - VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Show news" verilişinin növbəti müsahibi DJ Roşka olub.



Metbuat.az bildirir ki, DJ olduqca iddialı açıqlamalar edib:



"Mən hamıya sual verirəm, başqa dj var? Bu sənətə sənət kimi, yaradıcı cəhətdən baxmırlar. Mənə hazırda rəqib yoxdur. Əslində Azərbaycanda Dj Roşkanın nömrə 1 olması sevindirmir. Mənim işlərimin "youtube" baxışı 10 milyondan çoxdur, amma başqa yoxdur".



Roşka yeni aldığı qırmızı maşınından da danışıb:



"3-4 ay olar almışam. Sevmirəm maşınla gündəmə gəlməyi, sənətçi sənəti ilə gündəmə gəlməlidir. Əslində elə də baha deyil, 60-70 min arasıdır maşının qiyməti. Şou-biznesdə bundan da baha maşın sürənlər var. Elə də gözə batan rəqəm deyil, kreditlə almamışam. Artıq neçə illərdir ki, bu sənətdəyəm aldığım elə bu maşındır. O biriləri kimi pulu yastığın altına yığmıram. Maşınlar, evlər bizim üçündür, yaşayaq, əylənək".

