Azərbaycanın hakim elitasında daha bir ittifaq-qudalığın əsası qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakının Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Arif Qasımov Daxili İşlər Nazirinin müavini, polis general-leytenantı Oruc Zalovla quda olub - başçının qızı generalın qardaşı oğlu ilə ailə qurub.

Toy mərasimi iyunun 11-də Bakının prestijli şadlıq saraylarından birində baş tutub.

O.Zalovun qardaşının iş adamı olduğu bildirilir. (qaynarinfo.az)

